Nicette Bruno e Beth GoulartReprodução

Publicado 04/05/2022 18:38

Rio - A atriz Beth Goulart gravou um vídeo falando sobre a mãe, a também atriz Nicette Bruno, que morreu em dezembro de 2020, vítima de covid-19. A homenagem será exibida na missa comemorativa ao Dia das Mães do Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, onde as cinzas de Nicette estão no columbário.

"A minha mãe era uma mulher de muita fé e nos ensinou como é importante acreditar nessa potência interior que temos dentro de nós, como a força do bem, da transformação, da luz, da nossa conexão com Deus. Saudades, minha mãe! Te amo, eternamente", declarou, com a voz embargada.

No vídeo, intitulado "De Beth para Nicette: legado de amor e sabedoria", a filha recordou momentos marcantes com a mãe e comentou sobre os ensinamentos que ela deixou.