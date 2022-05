Giovanna Antonelli adotou novo visual para estrelar filme - Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli adotou novo visual para estrelar filme Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2022 19:50

Rio - Giovanna Antonelli compartilhou com os seguidores nesta quarta-feira (04) sua mudança de visual. A atriz apostou em fios cacheados e mais escuros para integrar o longa, Apaixonada. O novo look será breve e irá durar apenas 1 mês, já que Giovanna Antonelli passará por uma nova mudança para outro trabalho.

fotogaleria

"Essa é Bia, do filme @apaixonadaofilme! E esse é seu visual, que agora eu estou curtindo por 4 semanas antes de mudar de novo! Amei! Trazemos uma comédia romântica, gênero que amo fazer, cheia de camadas e muita emoção! Um trabalho apaixonante, com uma equipe linda de viver! Atores que estou tendo o prazer de encontrar e reencontrar! Em breve no cinema pra vocês!!!!!", anunciou.