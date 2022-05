Alessandra Negrini choca internautas ao mostrar seu novo rato de estimação - Reprodução / Instagram

Publicado 04/05/2022 09:02

Rio - Alessandra Negrini surpreendeu os fãs ao anunciar que adotou um bichinho de estimação bastante peculiar: um rato. O animal da cor branca foi "batizado" de Bruno e não é o primeiro roedor da atriz, que também é dona de Remi.

Em seu Instagram, Alessandra publicou uma foto dela com o bichinho no ombro, durante um dos jogos do Corinthians, a fim de demonstrar sua torcida: "Beijinhos, meu e do Bruno, para vocês! Já, já começo a me preparar porque hoje é dia importante! Vai Corinthians!", legendou.

Ao ver a imagem, alguns intarnautas demonstraram espanto, já outros, acharam o momento fofo. "Socorro", disse uma fã. "Coragem", disse outro. "Que coisinha mais linda!", elogiou uma internauta. "Inveja do rato", disparou um fã bem humorado.

Após ser questionada sobre a adoção do rato, Alessandra explicou a decisão em seus stories: "O Bruno está solto em casa. Meus dois ratos estão ficando muito espertos! Adotei o Bruno porque o Remi estava muito sozinho. Sou maluca por ele.", disse.