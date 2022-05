Dea Lúcia e Paulo Gustavo - reprodução do instagram

Publicado 04/05/2022 08:14

Rio - Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, usou as redes sociais nesta quarta-feira para fazer uma homenagem ao humorista e lembrou do primeiro ano da morte dele, em decorrência de complicações da Covid-19. Ela compartilhou uma imagem, através do Instagram Stories, que dizia: "Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. Algumas pessoas são sim eternas dentro da gente".

Em outra publicação, Dea postou a mensagem: 'Não é verdade que tudo passa... Tem coisas que ficam pra sempre dentro de nós". Na legenda, ela escreveu: "Muitas saudades de você, meu filho".