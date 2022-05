Juliana Alves comemora aniversário com ensaio fotográfico e celebra a chegada dos 40 anos - Reprodução/Instagram

Juliana Alves comemora aniversário com ensaio fotográfico e celebra a chegada dos 40 anosReprodução/Instagram

Publicado 03/05/2022 20:31

Rio - Juliana Alves surgiu em clima de festa nas redes sociais, nesta terça-feira (3), ao completar 40 anos de idade. No Instagram, a atriz divulgou as fotos de um ensaio especial e ainda compartilhou uma reflexão sobre o novo ciclo que iniciou.

fotogaleria

"Completo 40 voltas em torno do sol! Ufa! Tanta história, tantas conquistas, descobertas, quantas dores, quantos aprendizados e uma imensidão de alegrias. Hoje, vivo um mix de sentimentos e a certeza de ter uma vida muito abençoada", começou a carioca que ficou conhecida por participar do "BBB 3".

Em seguida, a aniversariante do dia lembrou as lutas que enfrentou ao longo de sua trajetória: "Hoje, continuo ouvindo meu coração, mas há um tempo a maturidade vem chegando e deixando a razão ser mais ouvida também. Hoje me sinto ainda menina. E tenho uma coragem gigante diante de todas as dores inevitáveis desta vida. Estou finalmente entendendo o quando sou merecedora de tudo que eu toco. Então, sigo com a humildade de sempre aliada a uma busca incansável pelo que tenho direito".

"Hoje, tenho uma cria que merece tudo de melhor que eu puder me tornar e proporcionar. Consciente da missão de honrar minha ancestralidade, esse ano é tempo de pensar, refletir e realizar meu próprio legado. Eu sou porque nós somos. Pelos que chegaram agora e pelos que virão. Eu Sou Luz. O presente é um presente. Sou grata", completou a artista, que foi parabenizada por fãs e amigos nos comentários da postagem.

Confira: