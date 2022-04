Thais Fersoza - João Miguel Júnior/ TV Globo

Thais FersozaJoão Miguel Júnior/ TV Globo

Publicado 10/04/2022 05:00

Rio - Thais Fersoza, de 37 anos, se mostra cada vez mais versátil. Com sede de conhecimento, dedicação e foco, ela desempenha suas inúmeras funções com maestria. Atriz, mãe, esposa, digital influencer... e, agora, apresentadora de televisão. Após mais de 20 anos, a artista voltou à TV Globo para comandar os bastidores do ‘The Voice+', que chegou ao fim no último domingo, e arrasou neste papel. Seu jeito doce e o talento inegável conquistou o público e os participantes do reality musical. Em entrevista ao DIA, a comunicadora admite que realizou mais um sonho como profissional e que aprendeu muito no comando da atração.



fotogaleria

"Foi a melhor coisa do mundo, foi maravilhoso, emocionante. Arrebatador, se eu pudesse usar uma palavra. Um grande sonho realizado estar apresentando na televisão, em um programa que eu admiro muito e gosto. Tenho o maior respeito pela história de todos que passaram por lá, foi muito bonito poder aprender profissionalmente como apresentadora, comunicadora e também como ser humano", avalia.

Thais ainda reflete sobre seus maiores aprendizados com os participantes mais 'experientes' do programa. "A gente, mais jovem, vê algumas coisas, age de algumas formas... aí você vê aquela sabedoria, maturidade. E é aquela questão dos 'sonhos que não envelhecem'. Muitos que eu entrevistava falavam: 'essa é minha hora, é meu momento'. É muito lindo ver essa esperança, esse desejo, força de vontade, objetivo, motivação deles".

No reality musical, ela voltou a trabalhar com André Marques. Para quem não lembra, os dois contracenaram em ‘Malhação’, em 1999, quando interpretavam os personagens Carla e Mocotó. "O André é um amigo muito querido, extremamente generoso. Um cara parceiro, profissional, da vida. Comecei em 'Malhação', lá atrás, com o André e, agora, trabalhando como apresentadora ao lado dele, né? Realmente, é uma parceria de sucesso, podemos dizer assim. Foi um reencontro muito feliz. Parece que esses 23 anos não passaram. Foi como encontrar um grande amigo, que está sempre ali junto. Foi muito gostoso olhar e ter ele ali, mais uma vez, ao meu lado, batendo bola, trabalhando junto".

Carreira de apresentadora e volta às novelas

Após mostrar seu talento como atriz, Thais impressionou com sua desenvoltura como apresentadora. Ela confessa que 'se encontrou' como comunicadora e que está com um gostinho de 'quero mais'. "Curto muito ser comunicadora. Fiquei muito feliz de ver que as pessoas se identificam muito comigo, com a pessoa por trás das personagens. As pessoas gostam de me ver, se identificam com a minha história, com a minha trajetória, com a forma de eu me comunicar. Falo que a gente pode ser o que a gente quiser. Inclusive, digo muito isso pras crianças (seus filhos, Melinda, de 5 anos, e Teodoro, de 4)", afirma ela.

"Durante 25 anos fui focada em ser atriz, fui atrás. Não é que eu estou deixando de ser atriz, mas desde que engravidei da Melinda, vim buscando essa transição. Esse acréscimo da minha carreira, esse outro viés, que é ser comunicadora. Fiz meu canal, comecei a fazer entrevistas, fazer trabalhos como apresentadora. Agora que a emissora abriu as portas pra mim, que foi quem me recebeu como atriz há 25 anos, me recebeu como apresentadora... Pretendo dar continuidade a isso, a essa nova história que eu comecei alguns anos atrás. Me dedicando, trabalhando, estudando, aprendendo e quero continuar seguindo esse caminho", completa.

Ao ser questionada se o público vai voltar a vê-la nas novelas, ela brinca: "Por enquanto, só em 'O Clone' (exibida no Vale a Pena Ver de Novo). Estou curtindo muito essa nova fase da minha carreira, com esse novo viés como comunicadora", destaca.



Casamento de milhões!

Thais Fersoza e Michel Teló são considerados um dos casais mais fofos do país. A apresentadora se diverte com o título e entrega o segredo para uma relação de sucesso. "A gente tem uma sintonia muito bacana. A gente torce muito um pelo outro. A gente sempre quis muito estar junto, batalhamos por isso. Eu fazendo novela no Rio de Janeiro, ele viajando o mundo todo há dez anos. A gente sempre se dedicou pra fazer dar certo. Acho que esse é o segredo do sucesso, é você querer estar junto. Porque são pessoas que, naturalmente, pensam diferente, agem diferente. Mas a essência é a mesma, o querer é o mesmo, a gente tem os mesmos pensamentos. A gente acima de tudo quer fazer muito dar certo. A nossa história, a nossa família. Acho que esses são os grandes segredos: respeito, a admiração mútua, a confiança, e por aí...", enumera.

Juntos há dez anos e com dois filhos lindos, a artista conta como eles fazem para manter a chama da relação sempre acesa. "Ah, isso é fácil (risos). A gente tem nossos momentos. O importante é a gente não deixar a rotina atropelar. A gente sempre janta com as crianças, não comemos, mas ficamos ali com eles. Depois, colocamos eles pra dormir e aí temos nosso momento de jantar. E gente também faz nossas viagens, no dia a dia... agora com as crianças na escola, a gente tem muito mais tempo pra gente, pro casal, pra fazer nossas coisas, achar nossos momentos. Mais uma vez, acho que é a questão do querer, do querer fazer dar certo, de buscar esses momentos, do olhar atento. Isso é muito importante".

Versão mãe

A maternidade transforma muito a mulher e não foi diferente com Thais. Foi nesta função que ela encontrou uma de suas melhores versões. "A maternidade mexeu muito comigo. É uma das minhas melhores versões, é um lugar que gosto de estar, que sempre sonhei. Acho muito importante o equilíbrio: a maternidade e você, a mulher por trás da mãe. Mas, sem dúvidas, a maternidade me realiza bastante. Sempre falo que posso não ser a melhor pessoa em brincadeiras incríveis, mas sou muito atenta, cuidadosa. Não só no amor e carinho, mas gosto do educar, gosto de criar filhos pro mundo, pessoas boas, generosas, respeitadoras, de bom caráter, índole. Gosto da troca, de ensinar. Tenho a maior paciência do mundo. Respondo as perguntas deles com muito foco, não gosto deixar nada pra depois. Tomo muito cuidado pra abaixar e falar olhando nos olhos deles, nunca de cima, essa coisa meio impositiva, de gritar, falar alto, apontar dedo. Tenho uma relação de respeito. Sempre falei que nunca quis e não quero que meus filhos tenham medo de mim. Quero que ele tenham respeito. Mas um respeito mútuo, não porque sou a mãe. Tenho muito orgulho deles, muita admiração pelas pessoinhas que eles são e estão se tornando", derrete-se a mamãe de Melinda e Teodoro.

Segundo a apresentadora, os dois, que vem de uma família de artistas, têm uma veia musical forte. "Eles vão ser o que eles quiserem ser. Vou estar aqui pra incentivar, apoiar, jogar junto. Se eles quiserem ser artistas, eles vão ser artistas. Eles têm uma coisa musical, uma veia musical forte. Eles gostam muito de cantar, gostam de instrumentos. Mas não dá pra saber, né? Eles falam que vão ser várias coisas e eu só dou corda, só incentivo. O Michel também. A gente tem bastante instrumento disponível em casa. Não é uma coisa escondida, que tem que pedir pra pegar. O violão está sempre ali, o piano está sempre ali, a bateria está sempre por ali. Eles se sentem a vontade, pegam, cantam, pedem pra fazer apresentações.. Por enquanto, se for pensar entre atores, apresentadores, cantores... acho que eles estão mais pra cantores. Eu e Michel estamos aqui pra apoiar eles no que eles decidirem. Uma coisa é certeza, a gente nunca vai direcionar. 'Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo'. Eles têm que fazer o que vai deixá-los felizes, onde vão se sentir realizados, o que amam fazer", reforça.

'Parceirinhos'

Melinda e Teodoro explodem qualquer fofurômetro. Os dois aparecem nas redes sociais dos papais sempre sorridentes e de bem com a vida. A parceria e o carinho entre eles, inclusive, impressiona. Thais confessa que fica toda derretida em ver os dois juntinhos. "Eles são bem grudinhos. Mas isso é uma coisa que tem dois pontos de vista. A pandemia trouxe muito isso pra eles. Teodoro tinha 2 anos e meio e a Melinda 3 anos e meio. E de repente eles só tinham um ao outro, basicamente, até fazerem 4, 5 anos. O resto era muito online, as aulinhas... Então, isso fez com que eles ficassem próximos. Mas eles já eram antes", reflete ela, que continua: "Agora que eles estão maiores, estão na escola, cada um tem seus amiguinhos de sala... Isso foi importante porque, embora fique muito derretida e ache o máximo eles serem melhores amigos, ao mesmo tempo era uma coisa que a gente sempre ficou atento em entender que eles tem que ter a individualidade deles. Cada um tem que ter o seu momento, cada um tem que ter suas coisas. Os quartos, cada um tem o seu. Mas naturalmente com a escola, cada um teve seu grupinho de amizade. E mesmo sim mantiveram a parceria deles. A idade deles é muito próxima, eles se identificam um com o outro. E claro que a mamãe fica bem derretida. Quando eu vejo eles batendo papo, fico assistindo de camarote. Acho a coisa mais linda do mundo".

Redescoberta

Após engravidar duas vezes em um curto período, Thais voltou a olhar para si. A redescoberta desta mulher refletiu em sua aparência. Ela está mais linda do que nunca. "Desde que o Teodoro nasceu, sempre disse que ia precisar de um tempo meu, pra me reconectar comigo mesma, pra me redescobrir. Fiquei grávida duas vezes, muito perto. Sempre fiquei naquela de usar o que cabia em mim, comia o que eu podia comer por causa das gestações. Então, depois disso, senti que precisava desse tempo pra mim. Desde que o Teodoro nasceu eu vim buscando isso: a minha forma de me alimentar, o que eu gosto, o que eu acredito, o que é melhor pro meu corpo, o que me dá mais disposição, o que faz eu me sentir mais bonita, o que faz melhor pra minha pele. Fui estudando isso, conhecendo. Conhecimento é uma palavra fundamental pra esse meu processo. Fui descobrindo o que eu gosto de comer, qual o meu relacionamento com a comida, o que me faz bem e, consequentemente, fui vendo os resultados. Aí pude voltar a malhar, fazer meus exercícios, que era uma coisa que sempre gostei e tive o hábito de fazer. Fui olhando um pouco mais pra mim, consegui conciliar a maternidade comigo, com um olhar mais carinhoso. É uma coisa gradual, não é imediato, mas estou colhendo os frutos. Esse é o resultado da minha dedicação, foco, redescoberta alimentar, rotina... E virou um hobby pra mim. Eu adoro descobrir coisas novas, receitas novas, entender meus limites em relação aos exercícios. Tem sido muito prazeroso pra mim", frisa.