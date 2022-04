Graciele Lacerda - Edgar Oliveira / Divulgação

Publicado 10/04/2022 05:00

Rio - Graciele Larceda arranca suspiros dos internautas com sua beleza e boa forma. A noiva de Zezé di Camargo compartilha um pouco de sua rotina fitness, seus looks e desabafa sobre diversos assuntos com seus quase três milhões de seguidores do Instagram. A empresária, inclusive, deixa claro que o sertanejo não se incomoda com o conteúdo publicado por ela e nem com a fotos de biquíni, que deixa seu bumbum na nuca e a barriga chapada em evidência.

"De fotos ou publicações nas redes sociais ele não tem ciúme, o Zezé é um ciumento tranquilo. O que ele não gosta é que eu saia sozinha, normalmente quer saber das minhas companhias, se escuta algum comentário ou percebe olhares de outros homens, fica enciumado. Mas, quando estou ao lado dele, é super tranquilo", explica Graciele.

A jornalista ainda afirma que os dois estão mais unidos do que nunca e que aprendem muito um com o outro. "Graças a Deus o nosso relacionamento é muito leve! Nos últimos dois anos a gente ficou ainda mais unido, até pela convivência mais intensa durante a pandemia. Todo relacionamento tem briguinhas e com a gente não é diferente, raramente discutimos, às vezes por eu ou ele termos uma opinião diferente de algum assunto, acaba acontecendo. Mas não é nada demais, somos um casal que tem muita parceria envolvida, caminhamos e aprendemos juntos, um com o outro, todos os dias".

Segredos de beleza

Musa inspiradora de muitas mulheres, Graciele diz que não tem nenhum segredo de beleza. "Não tenho nenhum, zero mesmo! Até porque se tivesse já teria compartilhado, sou do lema que coisa boa a gente espalha", diverte-se.

"Corpo perfeito pra mim é aquele que a pessoa se sente bem ao olhar no espelho. Eu sou uma pessoa que mostro a naturalidade, não escondo meus defeitos, pois prezo muito mais pela saúde do que um corpo perfeito. Então ter constância nos treinos e buscar comer cada vez mais comida de verdade tem sido o meu diferencial nos últimos anos. Mas isso não é um segredo, divido minha rotina diariamente com meus seguidores e acredito muito nesse estilo de vida para conseguir resultados que me façam bem, me sentindo bem comigo mesma. Também levo isso para o Eduque seu peso, um suporte nutricional e acompanhamento que prioriza a boa alimentação e o exercício regular", destaca.

Idade não é um problema

A jornalista e empresária admite que a idade não é um peso para ela. "Lido de forma muito leve com a questão da idade, pra mim é só um número. Minha preocupação é fazer coisas para que eu me sinta bem, que eu sei que irão me dar qualidade de vida. Ter minha rotina de treinos, cuidar da minha alimentação, tomar minhas vitaminas...Todos nós vamos envelhecer, mas eu quero chegar daqui há 30, 40 anos, com disposição, sendo uma mulher independente e com muita saúde. Essa é minha prioridade e minha única preocupação relacionada a envelhecer. De resto, encaro com muita naturalidade e leveza, como tem que ser", frisa.

Empresária do mundo fitness

Idealizadora de um programa de emagrecimento, Graciele fala sobre a vontade de se aventurar neste ramo. "Sempre gostei e me interessei muito por essa questão de cuidados com a saúde, mas depois dos meus 30 eu percebi que meu organismo já não respondia tão bem aos treinos como antes. Nessa fase procurei uma nutricionista e foi a primeira vez que entendi a importância e comecei a fazer uma reeducação alimentar. Daí pra frente eu fiquei tão empolgada que quando as pessoas me pediam dicas eu sempre falava da importância de ter uma alimentação correta, tanto para ter um copo bonito e, principalmente pelas melhorias na saúde e disposição. Por ser algo muito natural na minha vida, nas minhas redes sociais sempre me pedem dicas, principalmente para emagrecer, comecei fazendo pequenos desafios diários no meu perfil e a partir daí veio a ideia de ter o programa com suporte nutricional", diz Graciele, que atualmente tem 41 anos.

Dupla função

Além de empresária, ela ainda atua como influenciadora digital. "As minhas duas carreiras, digamos assim, como empresária e como influenciadora digital estão muito ligadas, pois ambas dependem do meu trabalho via celular, eu consigo resolver de qualquer lugar que esteja e tenho muita responsabilidade com o meu produto, também com os parceiros que confiam nos meus resultados. Não consigo escolher entre os dois ou entre todas as minhas funções profissionais algo que goste mais, amo muito todo o meu trabalho e sou muito grata por cada uma das minhas conquistas, em todas as áreas", comenta a artista, que é formada em jornalismo. "Me formei como jornalista mas no momento não tenho a pretensão de atuar na área diretamente. O que acontece muito é que até hoje acabo usando muita coisa que aprendi na faculdade, essa área da comunicação é muito ampla e me ajuda muito para exercer minha profissão como influenciadora digital. Mas ser jornalista mesmo, não tenho vontade por agora".