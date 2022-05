Deolane Bezerra e a mãe, Solange - Reprodução Internet

Publicado 03/05/2022 08:00

Rio - Deolane Bezerra usou os Sotries, do Instagram, para contar que sua mãe, Solange, de 54 anos, foi vítima de importunação sexual enquanto fazia uma viagem de ônibus. Segundo a advogada, a mãe acordou com a mão de um rapaz no meio de suas pernas.

"Minha mãe estava voltando para São Paulo hoje, dentro de um ônibus, vindo do Rio de Janeiro e sofreu importunação sexual. Ela estava dormindo na madrugada e acordou com o indivíduo com a mão no meio das suas pernas", disse a advogada.

Os internautas criticaram Deolane por deixar a mãe voltar de ônibus, já que a advogada é rica e vive ostentando na internet. "Ainda criticaram por ela estar voltando de ônibus porque eu sou rica. Até quando vocês irão colocar a culpa nas vítimas? Me digam. Sabe o que é engraçado? Quem mais fala são as mulheres. Meu Deus, vocês não irão aprender nunca, ou melhor, só vão aprender quando for com vocês", disparou a viúva de MC Kevin.

"Acho que é isso que esperam, né? Que aconteçam com vocês e aí param de criticar o próximo", continuou. Segundo a advogada, um tio sofreu um acidente e, por isso, sua mãe precisou viajar às pressas. "Minha mãe se desesperou, quis ir embora e entrou no primeiro ônibus com as minhas irmãs e o meu assessor que também estava lá, o Cadu, e veio embora. Minha família, embora hoje tenhamos condições, não faz jus a nada, não se preocupa com nada, não liga para nada. Minha mãe é tão simples, amorosa com os netos, com as filhas e ver as pessoas julgando me dói muito", lamentou.

A advogada também contou que o importunador sexual foi preso e não tinha documentos. Ele se identificou como garoto de programa. "O ser humano ficou preso, não tinha documentos, a empresa deixou ele viajar sem documentos. Falou em seu depoimento que era garoto de programa, que não tinha residência fixa, estava voltando para São Paulo para morar em uma república. Então, eu espero que o Tribunal de Justiça não o solte, até porque ele não preenche os requisitos para responder o processo em liberdade. Residência fixa e emprego lícito são requisitos importantes para concessão de liberdade provisória".

Deolane também fez críticas à empresa que permitiu que o homem viajasse sem documentos. "Como uma empresa de transporte deixar um ser humano viajar sem nenhum tipo de documento de identificação? Apenas com uma folha de sulfite falando que fez um boletim de ocorrência e o gerente assina para esse rapaz se deslocar do Rio de Janeiro a São Paulo? Não prestou nenhum tipo de assistência à minha família, deixou todo mundo lá largado, com mala na mão.. Tivemos que mandar nossa van particular ir lá buscar eles.. Que descaso é esse? Vou marcar vocês aqui para vocês terem mais amor ao próximo ou pelo menos prestar o serviço com excelência que é a obrigação de vocês".

Em seguida, ela voltou a rebater comentários de pessoas criticando o fato de sua mãe ter viajado de ônibus. "Abram a boca, falem, não fiquem com vergonha. Sei que muitas vezes vão te culpar pelas roupas que você veste, que você está chamando atenção, mas é mentira. Não coloque isso na cabeça. Eles não prestam, são maníacos, a culpa não é de vocês.. Se eu estou dentro daquele ônibus, quem ia preso era eu, tenho certeza! Para vocês que estão preocupados, perguntando dela, ela já chegou, tá bom, gente? Está aqui, quietinha, com aquela carinha de choro dela que cortou meu coração. Vou lá dar um cheiro nela", finalizou