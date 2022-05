Lexa e MC Guimê - Reprodução Internet

Publicado 02/05/2022 16:39

Rio - Após um fim de semana agitado na Sapucaí, Lexa usou suas redes sociais para compartilhar um breve desabafo com os fãs. No Twitter, a cantora revelou que tem medo de expor sua vida pessoal na internet e por isso não costuma publicar fotos com seu marido, MC Guimê, por exemplo.

"Eu queria dividir mais a minha vida com vocês, mas tenho medo de adoecer. Por isso que posto pouco meu relacionamento, minha vida mesmo… Mostro pouco. Adoraria dividir mais, mas sinto que o melhor é ficar mais na minha", declarou a rainha de bateria da Unidos da Tijuca, na madrugada desta segunda-feira (2).

Nos comentários, Lexa recebeu mensagens carinhosas dos fãs, que apoiaram a decisão da funkeira de se preservar: "Posta o que você acredita que deve postar, amor, não se culpe por isso. O que os outros não sabem, ninguém atrapalha, é isso!", escreveu um seguidor. "É até melhor sabia? Tem muita gente negativa nas redes sociais... E tem certas coisas que é melhor 'deixar em off' mesmo", completou outro internauta.

