Família de Tadeu Schmidt visitou cenário do BBB 22 - Reprodução/Instagram

Família de Tadeu Schmidt visitou cenário do BBB 22Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 15:33 | Atualizado 02/05/2022 16:36

fotogaleria

Rio - Tadeu Schmidt levou a família para uma última visita na casa do 'BBB 22' nesta segunda-feira (02). Acompanhado da esposa, filhas, mãe e a sobrinha-afilhada, o apresentador revisitou os cômodos e compartilhou no Instagram os registros que fez nos quartos, cozinha, sala e área externa da casa."E assim foi minha despedida da casa do BBB22: apresentando pra minha mulher, minhas filhas, minha mãe e minha sobrinha-afilhada. Jamais um ponto turístico ou parque de diversões provocou tamanho impacto! Essas paredes viram muita história… Esse foi o cenário da maior missão da minha vida! E, consequentemente, da maior realização. Vou lembrar com carinho de cada cantinho… Até do Lollipop!!! (inclusive, fiz questão de tirar foto com minha filha Laura, cujo apelido é… Lóli!!! ) Muito obrigado, casinha. Já estou ansioso pra ver como você vai se vestir pra 2023", escreveu.