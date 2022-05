Filipe Ret é detonado na web após revelar valor de cachê - Reprodução/Instagram/Steff Lima

Filipe Ret é detonado na web após revelar valor de cachêReprodução/Instagram/Steff Lima

Publicado 02/05/2022 16:03

Rio - Dono de um dos grandes hits do "BBB 22", o rapper Filipe Ret foi alvo de críticas após revelar o valor de seu cachê nas redes sociais. No último domingo (1º), a voz de "Me Sinto Abençoado" contou, no Twitter, que recebe R$ 200 mil por cada show em que se apresenta e comemorou o momento que vive em sua carreira.

fotogaleria

"Meu cachê tá R$ 200 mil. Alguns podem achar besteira mas eu vejo como uma vitória da cena toda", começou o cantor, que se apresentou no "Encontro com Fátima Bernardes", nesta segunda-feira, ao lado do ex-BBB Paulo André. "Os artistas que estão chegando agora devem saber aproveitar a oportunidade do crescimento com seriedade. Não cair nas armadilhas superficiais da vida que levamos", aconselhou, em seguida.

No entanto, a publicação de Filipe desagradou alguns seguidores, que detonaram a postura do rapper: "Só vai ser vitória da cena toda, quando o dinheiro for pra cena toda. Indo só pra você não é uma vitória", afirmou um internauta. "Dinheiro é seu, mano, ninguém precisa saber o quanto tu ganha ou deixa de ganhar! Não esqueça quanto mais alto, maior a queda! Guarda a sua grana e leve outros como exemplo pra você ter quando o hype passar!", acrescentou outro fã.

"Cara, não sou fã e nem conheço as músicas dele, mas sem necessidade dele pagar desse naipe, podia ser 5 mil ou 500 mil, o corre é dele, mas jogar na banca é tirar onda com geral. Tem mano que ganha muito mais e não joga na cara da sociedade essas ideias aí", declarou mais um usuário do Twitter.

Ainda teve quem relembrasse outra polêmica em que Ret se envolveu, em julho do ano passado, quando tentou aconselhar um fã a deixar o tráfico . Em interação nos Stories do Instagram, o carioca de 36 anos sugeriu que o seguidor vendesse quentinhas veganas e a resposta não foi bem vista nas redes sociais. "Parabéns, por ter conseguido vender tanta quentinha de banana com couve", debochou um internauta, neste domingo.

Confira:

parabéns por ter conseguido vender tanta quentinha de banana com couve pic.twitter.com/i1d82Wo6at — Higor (@hgnewera) May 2, 2022