Ana Furtado e Boninho comemoram o aniversário de 15 anos de IsabellaReprodução / Instagram

Publicado 02/05/2022 13:28

Rio - Ana Furtado e Boninho comemoraram o aniversário de 15 anos da filha Isabella, no domingo (1). Já nesta segunda-feira (2), os dois compartilharam detalhes da celebração nas redes sociais e prestaram homenagens à jovem.

"Celebrando os 15 anos da nossa Bella. Daqueles dias que a gente vai guardar para sempre no coração", legendou Ana em uma foto que os três aparecem juntos, de frente para um bolo de aniversário.

"Hoje o dia é dela, da minha menina, da razão da minha vida e quem há 15 anos ilumina os meus dias e me faz a mãe mais orgulhosa do mundo! Saúde e muitas alegrias, minha filha. Que você seja cada dia mais feliz! 'Te amo 3 mil'", declarou Ana em outra publicação.

Em seu Instagram pessoal, Boninho escreveu: "Hoje é dia dessa minha filhota linda! 15 anos, parece que foi ontem. Está uma moça. Parabéns. Aproveite su linda vida, Bella!"

No ano de 2020, a apresentadora revelou que a filha passou por um período de ansiedade que a deixou bastante preocupada, mas afirmou que o problema logo foi contornado. "Muitos adolescentes estão passando por transtornos de ansiedade. Eu a percebia com crise de ansiedade no começo. Agora, ela está mais equilibrada. Para o jovem é difícil não poder sair de casa, não ver os amigos, ter aula on-line...", disse Ana para colunista Patricia Kogut.