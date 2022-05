Mariana Goldfarb perde o sono com o primeiro dia de estágio - Reprodução / Instagram

Publicado 02/05/2022 12:28

Rio - Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar seu nervosismo com os seguidores, nesta segunda-feira (2). A modelo revelou aos fãs que não conseguiu dormir essa noite, porque começará seu primeiro estágio na área de nutrição em um hospital no Rio de Janeiro.

"Bom dia! Tive insônia essa noite, acho que fiquei nervosa porque é meu primeiro dia de estágio no Miguel Couto", contou Mariana, que resolveu trabalhar na área depois de enfrentar distúrbios alimentares.

"E para minimizar os impactos da falta de sono, já comecei o dia com uma bike de leve, só para o corpo ir acordando devagar. Fiz 30 minutos em jejum. Disciplina é a minha liberdade", concluiu a influenciadora, sorridente.