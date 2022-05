Faustão vai apresentar programa ao lado do filho na Band - Reprodução

Publicado 02/05/2022 11:16

Rio - O apresentador Faustão está completando 72 anos nesta segunda-feira e ganhou uma homenagem do filho João Guilherme Silva, de 18, nas redes sociais. "Feliz aniversário, pai. Referência de tudo que há de melhor neste mundo. Te amo", escreveu João Guilherme na legenda de uma foto, postada nos Stories, do Instagram.

Atualmente, João Guilherme é co-apresentador do programa do pai na Band. Além do jovem, o apresentador também é pai de Rodrigo, de 13 anos, e Lara Silva, de 24. João Guilherme e Rodrigo são frutos do casamento do apresentador com Luciana Cardoso. Já Lara é fruto do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares.