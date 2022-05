Gabriel Medina fala sobre suposto romance entre Neymar e Yasmin Brunet - Ag. News

Publicado 02/05/2022 08:01

Rio - Gabriel Medina, Yasmin Brunet e Neymar se envolveram em uma polêmica no início de abril. Rumores davam conta que a ex-mulher do surfista estava vivendo um affair com o jogador de futebol, que é um dos grandes amigos de Medina. Durante sua passagem por um camarote no desfile das campeãs, o surfista lamentou a existência de notícias falsas.

"A gente é muito exposto, né? Não tem escapatória. Eu tenho uma amizade, eu sei o que está acontecendo e é f*** porque tem jornalista que leva pro lado do clickbait e acaba soltando essas notícias", disse Medina para a revista "Quem".

"É uma profissão tão importante para nós, pro nosso país, toda hora estamos nos informando e quando sai um tipo de notícia dessa é até triste. Eu dentro da notícia sei o que acontece. Minha amizade com o Ney não é de agora, é de anos, a gente se entende, e relacionamento é isso. Agora a gente ficou solteiro e saiu um monte de matéria maluca. Eu estou ciente disso, mas estou focado no meu trabalho", disse o surfista, citando o relacionamento de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi.

Durante este Carnaval, Medina foi visto aos beijos com Gabriela Versiani, ex-namorada de MC Kevinho.