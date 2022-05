Adriane Galisteu presta homenagem a Ayrton Senna no Instagram, em dia de seu falecimento - Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2022 22:12 | Atualizado 01/05/2022 22:12

Rio - Adriane Galisteu usou as redes sociais para homenager o tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, que completa 28 anos de morto neste domingo (1). O piloto faleceu após um acidente sofrido durante uma competição na Itália em 1994.

A apresentadora, que namorava o piloto na época de sua morte, publicou no Instagram uma foto antiga dos dois, acompanhada da legenda "Para sempre". Inúmeros seguidores prestaram suas homenagens, através de comentários no post: "Pra sempre mesmo... Para você e pra nós", escreveu uma fã. "Eterno Senna. Que saudades", declarou outra seguidora. "Torci tanto por vocês", contou uma seguidora.

Em entrevista ao Ticaracaticast, Adriane Galisteu deu detalhes sobre a última conversa que teve com Senna. De acordo com a apresentadora, os dois conversaram por telefone no dia do acidente, momentos antes da corrida.



"Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse 'estou p*to', não estava querendo correr e ainda me falou 'é a primeira vez que não quero correr'", relembrou.

Durante a conversa, ela contou ter sido avisada da tragédia quando já estava no aeroporto. "Pensei que estivesse desmaiado, talvez quebrado a perna, mas naquela hora nunca imaginei que tivesse morrido", relembrou.