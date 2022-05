Bill Murray fala sobre atitude polêmica em set de filmagem - FilmMagic / Santiago Felipe

Bill Murray fala sobre atitude polêmica em set de filmagemFilmMagic / Santiago Felipe

Publicado 01/05/2022 17:45

Rio - Billy Murray admitiu que suas atitudes em relação a uma mulher levou à suspensão de sua obra cinematográfica mais recente. O ator disse, em suas primeiras declarações após o adiamento de "Being Mortal", que o incidente não passou de uma "diferença de opinião", mas se recusou a dar mais detalhes sobre o episódio.

fotogaleria



"Eu fiz algo que achei que era engraçado, e não foi levado desta forma. O estúdio do filme quis fazer a coisa certa, eles querem conferir tudo, investigar, e então, eles pararam a produção", contou o ator na rede CNBC, em uma entrevista no encontro de acionistas do Berkshire Hathaway, no sábado (30).

O humorista alegou que a mulher e ele estão dialogando e "tentando chegar à paz um com o outro". Murray não revelou se o filme voltará a ser produzido ou se ele continuará no elenco.

"Ambos somos profissionais. Nós gostamos do trabalho um do outro. Nós gostamos um do outro.", disse sobre a mulher. "Se você realmente não consegue conviver e confiar um no outro, não há sentido em ir além trabalhando juntos ou fazendo um filme", pontuou sobre a importância de sentir-se confortável no set de filmagem.

"Tem sido um aprendizado para mim. O mundo está diferente do que era quando eu era uma criança. O que eu sempre pensei que fosse engraçado como menininho não é necessariamente o que é engraçado agora. As coisas mudam, o tempo muda, e é importante para mim perceber isso", refletiu o ator sobre a mudança da natureza do que ainda pode ser considerado como humor.

"Acho que é um cão triste que não consegue mais aprender. Eu não quero ser esse cão triste, e não tenho intenção nisso", acrescentou.

Segundo o site "Deadline", a reclamação contra Bill Murray foi feita no início do mês de abril e a produção foi paralisada nesta última semana. A obra "Being Mortal" conta com um elenco composto por Murray, Seth Rogen, Keke Palmer e Aziz Ansari, que também está dirigindo e produzindo o filme. O lançamento estava previsto para 2023.