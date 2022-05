Maiara e Fernando Zor reatam o noivado - Reprodução / Instagram

Publicado 30/04/2022

Rio - Após muitos términos, o casal Maiara, da dupla Maiara e Maraísa e Fernando Zor, da Fernando e Sorocaba, reataram o relacionamento, em meados do mês de abril deste ano. No entanto, neste sábado (30), os dois surpreenderam os fãs com mais uma novidade: em uma publicação feita no Twitter oficial do cantor, foi anunciado que eles voltaram a ser noivos.

"'Uma lembra diária da decisão de viver uma vida toda a dois.' Que Deus nos proteja, minha noivinha, meu amor, minha vida!", escreveu Fernando na legenda de da foto em que aparece fazendo uma pose romântica com a cantora.

Nos comentários do tweet, fãs comemoraram a novidade divulgada pelo casal. "Deus abençoe sempre vocês. Estão sempre em minhas orações", disse uma fã. "Toda felicidade do mundo! Que Deus continue abençoando cada passo a dois... Sejam felizes sempre", comentou outra internauta.