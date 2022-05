Dani Bolina bate bolo no Banheiro para não acordar a filha - Reprodução/Instagram

Dani Bolina bate bolo no Banheiro para não acordar a filha Reprodução/Instagram

Publicado 01/05/2022 20:35

São Paulo - Vida de mãe, só quem é mãe sabe. Dani Bolina, que deu à luz a pequena Luna há pouco mais de um mês, compartilhou em suas redes sociais o modo curioso como estava preparando um bolo, com batedeira e mixer instalados na pia do banheiro.



A modelo contou que já estava há 24 horas sem mastigar e vivendo a base de café e energético. Ao começo da noite deste domingo (1) ela decidiu preparar um bolo, porém, para não acordar a bebê que estava dormindo, ela levou tudo para o banheiro e se trancou por lá.

“A pessoa batendo o bolo no banheiro pra não fazer barulho que a neném tá dormindo na sala. O pânico de toda mãe é acordar a filha”, escreveu.

Apesar do preparo um tanto incomum, deu tudo certo e ela compartilhou um vídeo do que chamou de “Bolo do banheiro”, e estava bem fofinho!