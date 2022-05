Nicole Bahls beija barriga de Viviane Araújo em reencontro na Sapucaí - Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2022 19:12 | Atualizado 01/05/2022 19:13

Rio - Nicole Bahls e Viviane Araújo parecem ter deixado os ressentimentos de lado. Após brigarem feio em 2012, durante um reality show, e trocarem farpas na mídia, as duas resolveram por um fim na inimizade.

fotogaleria

O reencontro aconteceu na madrugada deste domingo (1), durante o desfile das campeães, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao ver Viviane em um dos camarotes, Nicole se aproximou para cumprimentar a futura mamãe. A apresentadora beijou a barriga da atriz e a abraçou, ao que a rainha de bateria do Salgueiro retribuiu, sorridente. A ex-panicat aproveitou o encontro para publicar uma foto das duas nos stories do Instagram, com a legenda: "Carinho, carinho e amor".



No passado, um dos motivos das inúmeras brigas das duas foi o ex-noivo de Viviane, Radamés. Na época, Viviane acusou Nicole de ter tentado dar em cima do jogador. Já a apresentadora, alegava que Radámes era quem se insinuava para ela, mesmo estando com a atriz.