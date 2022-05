Gabriel Medina e Gabriela Versiani são flagrados aos beijos em um camarote - Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2022 16:48

Rio - Gabriel Medina foi flagrado trocando beijos com a influenciadora Gabriela Versiani, em um camarote da Marquês de Sapucaí, durante o desfile das campeãs, na madrugada deste domingo (1), no Rio de Janeiro.

Em vídeo exclusivo, publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram, é possível ver os dois se beijando, em clima de romance.

Em fevereiro deste ano, a influenciadora terminou seu relacionamento de mais de dois anos com Kevinho. A notícia foi divulgada pelo Instagram dos dois, que trocaram homenagens ao avisar sobre o término.

Na época, o cantor publicou uma foto da influencer e escreveu: "Em respeito a todos os fãs do casal e a todo esse tempo que vivi ao lado da Gabriela, venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ela vai ser eterno em meu coração! Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre, ela é uma mulher incrível e eu sou muito grato por tudo que vivemos! No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda moremos no coração um do outro. Amo você".