Arthur Aguiar canta em show de Luan Santana - Eduardo Martins / Agnews

Publicado 30/04/2022 12:43 | Atualizado 30/04/2022 13:24

Arthur Aguiar, campeão da 22ª edição do "Big Brother Brasil", não compareceu ao Baile da Vogue, que aconteceu nesta sexta-feira (29), o que levantou suspeitas que ele não teria sido convidado. O ator porém, nega a polêmica, explicando que a agenda pós reality está lotada.

"Vi por alto, estou bem alienado ainda, que está rolando uma confusão com o negócio do Baile da Vogue, que eu não fui convidado. (...) Mas, enfim, quero dizer que isso não é verdade. Felizmente a minha agenda está bem lotada, graças a Deus estou trabalhando bastante", explica ator.

A festa da revista de moda que reuniu famosos no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, contou com a presença de vários ex-BBBs da última edição e de edições anteriores. Arthur, no entanto, foi convidado para participar da turnê de Luan Santana, o Luan City Festival, que coicidu com a data do baile, impossibilitando assim a sua presença.

Após o show, o vencedor do "BBB 22" aproveitou para se encontrar com os fãs e ironizou: "Tá cheio de robô torcendo por mim", se referindo a acusação de internautas nas redes sociais de que Maíra Cardi teria contratado um sistema de automatização para burlar a votação da final do reality.