Simaria abre o jogo sobre traições que sofreu em relacionamento passadoReprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 21:04

Rio - Solteira desde agosto de 2021, Simaria abriu o jogo sobre as traições que enfrentou em um relacionamento do passado. A cantora participou do podcast "PodDelas", ao lado de sua irmã, Simone, e a dupla foi sincera ao comentar as puladas de cerca dos homens com que já foram casadas. "É muito lindo levar chifre", brincou Simaria, após a mais nova relembrar seu primeiro casamento.

"Eu também levei chifre virado para a porr* de um caba ali que eu tinha [um relacionamento] antigamente. Andava torta de tanto chifre, o desgraçado me penou, filho da put*", disparou Simaria. "Agora tu chora. Namorei seis anos com esse homem, eu era novinha. Morava em São Bernardo [do Campo, em São Paulo] na época. Ele é gente boa para caralh*, mas ele me traía", completou a artista.

Mais recentemente, Simaria foi casada durante 14 anos com o espanhol Vicent Escrig, com quem teve Giovanna, de 9 anos e Pawel, de 6. O término do relacionamento foi anunciado em agosto do ano passado: "Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia", declarou a cantora, na ocasião.

Em outro momento da conversa com as apresentadoras Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, Simone aproveitou para revelar um incômodo que tem com as roupas mais sensuais que a irmã mais velha costuma vestir: "A Simaria tem esse jeito, ela gosta de moda, gosta de sensualizar, gosta de decote. Sempre gostou de sensualizar, e eu sempre peguei no pé, por ciúme, por não querer ver ninguém falando dela, era muito doloroso ouvir alguém falar dela, falar que não era legal o jeito de se vestir. Me preocupava. Eu ia para cima dela, falava: 'Não precisa disso, não precisa ficar mostrando o corpo'", relatou a sertaneja.