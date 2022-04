Gabi Martins mostra casa nova - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 18:03

Rio - A cantora Gabi Martins, mostrou detalhes da sua nova casa, localizada no Jardins, bairro nobre da capital paulista. Ela conta em sua rede social que é a realização de um sonho e que toda a decoração foi feita em um dia.

Ao lado da mesa de jantar, foi colocado um quadro com uma foto da estreia da ex-BBB na Marquês de Sapucaí, defilando pela Vila Isabel, com quem voltará para a Avenida no Desfile das Campeãs.