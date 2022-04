Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro dividiam a bancada do ’Bom Dia Brasil’ - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 19:00

Rio - Ana Paula Araújo prestou uma homenagem ao ex-colega de bancada no 'Bom Dia Brasil', Chico Pinheiro. O jornalista deixou o quadro de funcionários da TV Globo nesta sexta-feira (29) após 32 anos trabalhando na emissora

"8 anos dividindo a bancada, cenários diferentes, incontáveis notícias boas e ruins, madrugadas de correria, coberturas tensas, mas sempre com momentos de muita risada. Chico, que venha um novo ciclo com tudo que você mais gosta: música, família, refúgio no mato, viagens, causos pra contar e que seu Galo te dê muitas alegrias (menos contra o meu Flu, já conversamos sobre isso ). Muito obrigada pela parceria e pelo carinho", desejou.