Talk show de Ellen Degeneres chegou ao fim - Reprodução/Instagram

Talk show de Ellen Degeneres chegou ao fim Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 16:53

Rio - Ellen DeGeneres se pronunciou após gravar o último episódio de seu talk show. A apresentadora e comediante decidiu encerrar o programa após acusações feitas por ex-funcionários de sua produção que em julho do ano passado alegaram terem sido vítimas de racismo e desrespeito nos bastidores da atração e também por parte da produtora Warner.

fotogaleria

"Hoje filmamos o último episódio do 'The Ellen Show', que irá ao ar em 26 de maio. Quando começamos esse programa em 2003, o iPhone não existia. As redes sociais não existiam. O casamento gay não era legalizado. Assistimos o mundo mudar, às vezes para melhor, às vezes não. Mas, independentemente do que estava acontecendo, meu objetivo sempre foi de que o programa fosse um lugar onde pudéssemos nos reunir e rir por uma hora. Ter sido convidada para dentro de suas vidas foi o privilégio da minha vida e me trouxe uma felicidade incrível. Obrigada. Obrigada", escreveu nas redes sociais.