29/04/2022

Rio - Lucas Lima matou algumas curiosidades dos fãs através de alguns vídeos publicados no Instagram Stories, nesta sexta-feira. O marido de Sandy, inclusive, fez revelações sobre sua vida íntima com a cantora ao responder a pergunta de um internauta.

"Na cama você é mais 'Vamos Pular' ou 'Turu Turu'?", quis saber um admirador de Lucas, citando dois sucessos de Sandy e Junior. "Nenhuma das duas, na real 'vai ter que rebolar'", brincou ele, fazendo referência a outro hit da dupla.

Na rede social, o músico também revelou se está melhor, após ser diagnosticado com Covid-19. "Estou bem melhor. Sobrou quase nada [de sintomas], estou um pouco com a voz anasalada. E vou dizer, não foi levinho não. Não foi tranquilo. Estava certo em estar com medo dessa tranqueira. Mas agora está indo tudo bem, o médico está feliz, eu estou feliz".