Bárbara Evans aparece exausta nas redes sociais para tirar dúvidas sobre maternidade - Reprodução / Instagram

Publicado 29/04/2022 10:33 | Atualizado 29/04/2022 10:33

Rio - Bárbara Evans deu à luz a sua primeira filha, Ayla, no início do mês de abril e desde então, tem usado as redes sociais para contar sobre sua experiência com a maternidade. Na noite de quinta-feira (28), ela usou o Instagram para responder algumas perguntas dos seguidores, relacionadas a esse assunto.

Durante a conversa, a modelo contou sobre os temores que precisou enfrentar enquanto ainda estava grávida. Bárbara esperava por gêmeos e um dos bebês não resistiu, por isso, a influencer passou a gestação inteira preocupada em perder Ayla.

"Eu tive essa sensação [de perder a bebê] a gravidez inteira, mas agora tendo ela em meus braços, eu me sinto mais forte e consigo proteger ela. Na barriga não 'dependia' de mim", contou Bárbara.

Ao ser questionada sobre o cansaço, a influenciadora publicou uma foto em que parece estar fisicamente exausta, a fim de mostrar uma maternidade real. "É cansativo, sim, mas vale cada segundinho!!! Sou muito grata pela minha princesa. Hoje eu sei que eu nasci para ser mãe!!", afirmou.