Isis Valverdereprodução do instagram

Publicado 29/04/2022 09:04

Rio - Isis Valverde fez a temperatura subir ao publicar uma foto de topless no Instagram, nesta quinta-feira. Na imagem, feita pelo fotógrafo Ivan Erick Menezes, a atriz aparece sentada em uma espreguiçadeira, usando apenas a parte debaixo do biquíni e cobrindo os seios com o braço. "Mar, Sal e Areia", escreveu ela, em inglês, na legenda.

Através dos comentários, os internautas elogiaram a beleza de Isis. "Meu Deus, perfeita", disse um. "Uma verdadeira deusa", opinou outro. "Pra que humilhar desse jeito?", brincou outro.