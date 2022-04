Deolane homenageou MC Kevin - Reprodução/Instagram

Publicado 29/04/2022 17:25

Rio - No dia em que MC Kevin completaria 24 anos, Deolane Bezerra homenageou o amado em uma publicação no Instagram. O funkeiro faleceu em maio de 2021 após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. No vídeo compartilhado, a advogada relembrou alguns momentos ao lado do artista.