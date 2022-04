Sabrina Sato, Duda Nagle e Zoe desembarcam em aeroporto do Rio

Rio - Sabrina Sato desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta quinta-feira, com o noivo, Duda Nagle, a filha, Zoe, de 3 anos, e a cachorrinha da família, Coco. Na ocasião, os três usaram looks estilosos e confortáveis. Eles também esbanjaram simpatia.

Relatar erro