Leonardo Bittencourt mostra dente quebrado e debocha da situação - Montagem/Netflix/Instagram

Leonardo Bittencourt mostra dente quebrado e debocha da situaçãoMontagem/Netflix/Instagram

Publicado 29/04/2022 17:40

Rio - Leonardo Bittencourt diveritu os fãs, na última quinta-feira (28), ao surgir com um dente quebrado em seus Stories do Instagram. O ator explicou que pressionou demais o dente incisivo superior esquerdo e acabou quebrando o dente no meio. Apesar do contratempo, o artista encarou a situação com bom humor e ainda disse ter se inspirado no personagem de Murilo Benício na novela "Fera Ferida", de 1993.

fotogaleria

"Eu tô cansado dos padrões de beleza atuais e decidi inovar. Gostava muito de um personagem que o Murilo Benício fazia [na novela Fera Ferida, em 1993] e decidi fazer igual: quebrar meu dente na metade, desprendido de qualquer vaidade, e institucionalizar meu próprio padrão. O que é um sorriso comparado a um meio-sorriso?", questionou Leo, em tom de deboche. "Quebrei o dente pela metade enquanto estava comendo", explicou, logo em seguida.

Conhecido por interpretar Daniel Cravinhos no filme sobre o caso Richthofen, o ator explicou que precisava encarar a situação com bom humor: "Peço desculpa a quem ofendi. Não bastasse [machucar] o dedo e a covid, que agora estou livre, veio a situação com o dente. Já tinha o dente quebrado desde os 14 anos. Ele era colado, muito bem colado. Fiz pressão em cima do dente, enquanto comia, e ele quebrou", completou.