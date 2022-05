Douglas Silva e Thales Bretas prestigiam aniversário do filho de Regina Casé

Rio - Regina Casé comemorou o aniversário de 9 anos do filho Roque em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. O tema da festa foi "Naruto". O ex-BBB Douglas Silva compareceu ao evento acompanhado pela mulher, Carolina, e pelas filhas do casal, Maria Flor e Morena.

Quem também esteve no local foi Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, que levou os filhos do casal, Gael e Romeu, à festinha. O ator Luiz Fernando Guimarães e o marido, Adriano Medeiros, também levaram os filhos, Dante e Olívia, à festinha. Assim como Lázaro Ramos, que estava com os filhos, João Vicente e Maria Antônia, frutos do casamento com Taís Araújo.

