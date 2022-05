Jessilane Alves relata estar sofrendo ataques racistas - Reprodução Internet

Publicado 02/05/2022 10:03

Rio - A ex-BBB Jessilane Alves usou as redes sociais, no último sábado, para contar que está sendo alvo de ataques racistas e de ódio na internet. "Eu estou recebendo ataques racistas e discurso de ódio", disse a professora. "Eu continuo não lendo esses comentários, continuo não acompanhando porque não me agrega, mas os meus ADMs estão e todas as pessoas serão responsabilizadas", completou.

Jessi também pediu para que os fãs não entrem em discussões na internet para defendê-la. "Eu disse para os meus fãs (...) para eles não entrarem nessa discussão, não darem palco, não responderem a esses comentários", afirmou a ex-BBB, que relembrou que racismo é crime.

"(Racismo) passa para um outro nível porque atinge não só a mim... Nosso jurídico está sendo acionado porque isso já passa a ser crime. E se é crime, temos que levar para outro lugar, sim", finalizou a professora.