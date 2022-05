Vanessa Hudgens - Reprodução/Instagram (@themetgalaofficial)

Publicado 02/05/2022 19:47 | Atualizado 02/05/2022 20:12

Rio - A edição de 2022 do Met Gala acontece hoje (2), no Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos. Após pausa de dois anos por conta da pandemia de covid-19, o evento retorna à primeira segunda-feira de maio, como é tradição.

Marca registrada da abertura da exposição anual de moda do Costume Institute, o baile é um evento de moda anual que celebra o tema de cada ano e arrecada fundos para o museu. Os convidados devem seguir o "dress code" que combine com o tema proposto pela exposição, que neste ano é "Na América: Uma Antologia da Moda", segunda parte de uma exposição dedicada à moda americana. A primeira parte, "Na América: Um Léxico da Moda", foi inaugurada em setembro do ano passado.

O famoso tapete vermelho do Met Gala reúne diversas celebridades anualmente para exibir seus looks da alta costura, e é considerado um dos eventos sociais mais importantes e exclusivos do mundo. Contudo, o que acontece dentro da festa de gala é um segredo que os convidados não têm a permissão de revelar, e por isso se comprometem com a regra de não usar o celular.

Até a noite antes do evento, a lista de convidados é um mistério. Mas há aqueles nomes que são presença regular, como Beyoncé, Lady Gaga, Madonna e Rihanna. A cantora brasileira Anitta participa da festa pelo segundo ano seguido.

Desde 1995, o Met Gala é organizado e presidido por Anna Wintour, editora chefe da revista Vogue dos Estados Unidos.