Solange Almeida contou para os fãs que foi roubada na Itália Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 17:47

Rio - Solange Almeida enfrentou uma situação complicada durante sua viagem para Milão, na Itália. A cantora foi vítima de um furto enquanto passeava com a família pela cidade e compartilhou o episódio com os seguidores nesta segunda-feira (02) no Instagram Stories."Aconteceu um episódio em Milão que eu queria dividir com vocês, principalmente com quem está vindo, meus seguidores… As pessoas falam que o Brasil tem muito roubo e tal, que tem muito assalto, e eu fui vítima de um roubo. Eu não sei como, mas abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro. Cheguei, fui dar uma volta com as meninas, com Monilton, com a banda, saímos todos, fomos almoçar e só me dei conta que fui roubada quando cheguei no hotel", contou.