Thaila Ayala e Renato Góes comemoram cinco meses do filho, FranciscoReprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 14:56

Rio - Thaila Ayala e Renato Góes iniciaram a semana em clima de festa com a celebração dos cinco meses do primeiro filho do casal, Francisco. Nesta segunda-feira (2), a atriz encantou os seguidores ao publicar as fotos da comemoração em família.

"5 meses de pura gostosura", escreveu Thaila, na legenda da publicação no Instagram. Em um dos cliques, o casal aparecendo beijando as bochechas de Francisco, e Renato brincou com a expressão no rosto do filho: "Ele desesperado com o nosso grude!!", comentou o ator, que esteve na primeira fase de "Pantanal" recentemente.

Nos comentários, fãs e amigos dos artistas se derreteram pela fofura do bebê: "Lindão", declarou Fernanda Paes Leme. "Que neném mais fofo", afirmou uma seguidora. "Parabéns, príncipe!", desejou outra internauta.

