Ana Maria Braga revela o nome do filho de Louro José, batizado de Louro ManéReprodução / Globo

Publicado 02/05/2022 12:51

Rio - O batizado do filho de Louro José aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), durante a exibição do "Mais Você". O papagaio se chamará Louro Mané e terá moradia fixa na bancada do programa, junto à Ana Maria Braga.

"A gente teve uma votação expressiva e muita gente deu palpite no seu nome... Dos três nomes, o mais votado foi Lourito. Mas, como eu sou sua avó, vou te chamar de Louro Mané", contou Ana Maria.

O novo Louro levou uma mala completa para se instalar, definitivamente, no "Mais Você" e chegou a receber seu próprio crachá, tornando-se funcionário oficial da rede Globo.