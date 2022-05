Vivian Amorim faz festa com tema 'BBB' para celebrar três meses da filha - Reprodução/Instagram

São Paulo - Vivian Amorim, que ficou conhecida ao participar do "Big Brother Brasil 18", apresentar o "Vídeo Show", estar à frente de reportagens no "BBB" e dividir o comando do programa "A Eliminação", do Multishow, ao lado de Titi Müller e Bruno De Luca, festejou outro mês de vida da fofa Malu remetendo à "casa mais vigiada do país".

"O 'BBB' terminou, mas o 'BBBaby' está só começando, e hoje celebramos com muita alegria e gratidão os três meses da nossa 'Big Baby Brasil'", escreveu Amorim na legenda de uma publicação em que a criança aparece vestida com o mesmo figurino do personagem que auxilia os participantes e realiza outras tarefas cotidianas do reality show da Globo.

A sugestão da temática, por incrível que pareça, não partiu da ex-sister, mas do noivo, o publicitário paulistano Leo Hirschmann, que comentou, entre emojis de coração e risos: "Ainda bem que eu tive a ideia". Depois, ao compartilhar as imagens em seu perfil, derreteu-se: "Nossa dummyzinha linda".

