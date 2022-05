Arthur Picoli, do 'BBB 21' - Reprodução/Instagram

Publicado 02/05/2022 20:28

Rio - Arthur Picoli usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (2), para desabafar após enfrentar um episódio de preconceito. O ex-participante do "BBB 21" surgiu revoltado nos Stories do Instagram e contou que um desconhecido debochou de sua presença em uma balada de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

"A roça chegou mesmo, filho da p*ta. A diferença é que eu cheguei e queimei meu carvão, diferente de você que depende do cartão do papai. Playboy de m*rda. Engole seu preconceito junto com meu Conduru mais conhecido que você", declarou o crossfiteiro, revoltado.

Em seguida, Arthur compartilhou uma foto da tatuagem que tem na perna com o nome da cidade onde nasceu, no Espírito Santo, e explicou o motivo de sua indignação. "Tenho orgulho demais de onde eu vim, vocês não tem ideia", começou o ex-brother.

"O problema é que rico acha que pobre tem que ser pobre pra sempre, como se fosse uma regra da vida, sabe? Ou então acham que tem 'lugar de rico e lugar de pobre'. Meu irmão, as pessoas vão onde querem e podem. Não vai ser um playboyzinho cocô que vai definir onde vou", continuou Arthur.

O ex-affair de Carla Diaz completou a postagem com uma reflexão sobre a influência do dinheiro e ainda provocou o homem que o atacou verbalmente, sem identificá-lo: "Dinheiro não é motivo para ser ou não respeitado. A grana só serve para proporcionar momentos. Tá se incomodando por eu estar na baladinha ou porque as meninas da sua mesa ficaram olhando e comentando quando eu cheguei?", concluiu.