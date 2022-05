Majur - Divulgação

Publicado 02/05/2022 13:20

Rio - A cantora Majur, que se apresentou no Lollapalooza deste ano e tem presença confirmada no Rock in Rio, traz uma novidade para o seu show que acontecerá nesta sexta-feira (6), em Salvador, na Bahia. Chamada de "lista trans", o objetivo é doar o ingresso para transexuais em situação de vulnerabilidade social para que, ainda que não possam pagar pela apresentação, consigam assisti-la mesmo assim.

"É super importante que me vejam lá, porque elas também estarão se vendo. Foi assim que eu pude sonhar e acreditar que todas as coisas que gostaria e desejava, tinham chance de acontecer. A representatividade é fundamental, porque fala sobre a construção de quem você é como identidade, mas também no mundo e da maneira como quer estar presente nele", disse a cantora em entrevista ao Gshow.

Serão distribuídos 50 ingressos gratuitos para pessoas trans e, além disso, os transexuais que puderem pagar receberão um desconto e custearão a entrada do show por menos de R$ 20. "Gostaria de ver pessoas iguais a mim no show", explica a cantora que acredita no poder da representatividade.