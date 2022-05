Celebridades

Bruna Marquezine é fotografada por ator de 'Besouro Azul' enquanto come hambúrguer

Xolo Maridueña, que será o protagonista do filme da DC e fará par romântico com a atriz, postou uma sequência de fotos dela no Instagram

Publicado 02/05/2022 09:41 | Atualizado há 3 segundos