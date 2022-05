Maiara e Fernando Zor - Reprodução / Instagram

03/05/2022

Rio - Após anunciar que reatou o relacionamento com Maiara, Fernando Zor fez um grande desabafo no Instagram ao rebater a 'ameaça' de uma internauta. Tudo começou quando o cantor publicou alguns cliques coladinhos com a amada na rede social. Através dos comentários, um fã da sertaneja mandou um recado para ele. "Você que não cuide bem dela não pra ver se o pau não te acha, Fernando. Fica esperto, hein!", escreveu ela.

Fernando ficou indignado com a declaração e rebateu: "Quando a eu não cuidei dela minha amiga? Vocês têm mania de acreditar em tudo veem na internet, terra de ninguém. Estou cansado de pessoas como você vir com esse tom de voz, como se eu fosse um monstro. Cansei de ser abordado na rua com esse assunto. Já me deram de dedo na minha cara, pelo amor de Deus!", desabafou.

Em seguida, o cantor reforçou que nunca fez mal a Maiara. "Não sou isso que vocês acham que eu sou. Tenho 38 anos, tenho duas filhas e tenho uma família religiosa, pais maravilhosos, que volta e meia me pergunta o que está acontecendo… Isso acaba resvalando neles. Não sou esse monstro. Eu não traí ninguém. Não fiz mal nenhum a ela. Quem criou tudo isso foram vocês mesmos", continuou.



Por fim, Fernando pediu: "Pelo amor de Deus, nos deixem em paz. Por favor, tenham um pouco de sensibilidade. Tenham certeza que eu sempre cuidei e vou continuar cuidando dela como se fizesse parte de mi. Eu a amo. Aceitem e respeitem, por favor".