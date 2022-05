Fátima Bernardes posta fotos com Túlio Gadêlha e conta que vai passar 13 dias longe do namorado - Reprodução Internet

Publicado 03/05/2022 11:20

São Paulo - A apresentadora Fátima Bernardes anunciou nesta segunda-feira, através do Instagram, que ficará um tempo afastada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. O período em que ficarão separados é para o cumprimento de compromissos profissionais.

Em ano eleitoral, Túlio vai viajar para compromissos políticos, enquanto Fátima segue no Rio para apresentar o programa “Encontro”, da TV Globo. Estes são os últimos meses de Fátima à frente do programa matinal. Ela vai assumir o comando da 11ª edição do “The Voice Brasil”, no segundo semestre.

Para os seguidores, Fátima anunciou o período destacando os momentos de cumplicidade e alegria que estão acostumados a viver: "Nossa vida é assim. Agora serão 13 dias longe. O bom é que sempre ficam momentos felizes. Juntos. Na academia, num cafezinho no jardim, no cinema ou teatro que a gente ama. E também cercados de amigos, no meio da galera ou numa foto posada e bem bonita. Alimentos da alma até o próximo encontro", disse ela que citou a frase-chave do casal, "Cada minuto importa", concluiu.