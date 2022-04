Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2022 16:20

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa falou abertamente sobre seu namoro com o deputado federal do Progressistas, Guilherme Mussi. Ela era casada com o automobilista Alexandre Negrão, de quem está oficialmente separada desde janeiro de 2021. Atualmente, ela mantém um relacionamento com Guilherme longe dos holofotes, e surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre isso em entrevista ao O Globo.

Segundo Marina, o relacionamento aconteceu logo após o fim de seu casamento."Guilherme é um homem muito insistente e tem uma coisa que eu admiro: personalidade. Depois que fiquei solteira, ele foi se aproximando de amigos em comum para ir me cercando. Iniciamos uma conversa e foi" contou a atriz.