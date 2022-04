Alinne Prado revela que foi vítima de abuso sexual - Reprodução/Youtube

Alinne Prado revela que foi vítima de abuso sexual Reprodução/Youtube

Publicado 26/04/2022 19:57 | Atualizado 26/04/2022 19:58

Rio - Alinne Prado, apresentadora do 'TV Fama', da Rede TV, revelou que foi abusada sexualmente pelo primeiro namorado que era traficante no Rio de Janeiro. A artista comentou sobre o abuso durante entrevista para o 'Achismos', quadro no canal de Maurício Meirelles.

fotogaleria "Eu perdi a virgindade sofrendo um abuso sexual desse traficante. Eu já passei por tanta coisa, já morri e ressuscitei tantas vezes. Quando eu falo, parece que nem estou falando de mim. Parece que falo de uma Alinne que morreu", confessou. "Eu tinha 13 anos de idade e ele 27. Ele foi o primeiro homem que olhou para mim. Minhas amigas, que eram mais claras, já tinham dado beijo na boca. Eu achava que ele me amava. Foi horrível mesmo. Demorei muito anos para me curar disso. Há pouco tempo que comecei a me curar disso", disse.

A apresentadora ainda relembrou a tristeza com a demissão do 'Vídeo Show', da TV Globo. "Meu processo de cura começou na bancada do Vídeo Show. Foi ali que começou meu processo de representatividade. Quando eu fui demitida do Vídeo Show, pelo telefone, me falaram que adoravam o meu trabalho, que eu era super competente, mas que existia um preço em ser Aline Prado e chegar com meu cabelo e precisavam de alguém mais neutro. Entrei em depressão profunda. Não fui abraçada nem pela comunidade negra, pois tenho feições finas e a favela também não me acolhe mais. Eu não entendia que lugar que eu pertenço. Pensei: sempre vou perder pelo resto da minha vida", contou.