Thaila Ayala mostra o filho Francisco na praia - reprodução do instagram

Thaila Ayala mostra o filho Francisco na praiareprodução do instagram

Publicado 26/04/2022 16:25

Rio - Thaila Ayala compartilhou um momento bem fofo do filho, Francisco, no Instagram, nesta terça-feira (26). A atriz publicou um vídeo da primeira ida à praia do pequeno e se derreteu por ele. "Vou te mostrar esse mundo todinho meu amor e quando não existir mais nada nele que não tenha visto, a gente cria um mundo inteiro só nosso, juntos!", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Papai de Francisco e marido de Thaila, Renato Góes se declarou para os dois nos comentários. "Minha vida todinha num vídeo", afirmou o ator. Amigos e internautas também reagiram à publicação. "Oin, bebê da dinda", disse Fiorella Matheis. "Que lindo, meu Deus", frisou Giovanna Ewbank. "Que fofo", disparou uma internauta.

Veja o vídeo: