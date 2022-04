Juliette se desculpou por uso de termo pejorativo - Reprodução

Publicado 26/04/2022 16:04

Rio - Juliette, campeã do 'BBB 21', se manifestou após chamar os integrantes da banda de K-Pop Aespa de "japinhas" na última segunda-feira (25). O termo foi usado durante um Spaces, recurso para bate papo em áudio disponível no Twitter, no qual a cantora questionou quem era o grupo que posou com Anitta nos bastidores do Coachella.

fotogaleria "Aquelas japinhas que estão na foto são o quê?", perguntou aos fãs. Horas depois, a vencedora da vigésima primeira edição do 'Big Brother Brasil' pediu desculpas pelo ocorrido. "Quero pedir perdão por ter usado o termo “japinhas” durante o Space de hoje. Entendi, logo em seguida, que essa expressão que machuca pessoas. Isso não acontecerá jamais. Perdão", escreveu.

O termo usado por Juliette é considerado de cunho pejorativo para se referir aos asiáticos. Aespa é formado por Karina, Winter, Ningning e Giselle, e estreou em novembro de 2020 com o single 'Black Mamba'.