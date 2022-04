Anitta e Murilo Benício - reprodução do instagram

Anitta e Murilo Benícioreprodução do instagram

Publicado 26/04/2022 09:37 | Atualizado 26/04/2022 09:44

Rio - Anitta, de 29 anos, não perde tempo quando o assunto é homem bonito. A Poderosa demonstrou interesse em Murilo Benício, de 50 anos, após ver um vídeo do ator, no perfil Nazaré Amarga, do Instagram, nesta segunda-feira (25).

"Ai gente... é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio", reagiu a cantora. Os fãs se divertiram com o comentário de Anitta. "Quem perdoa é Deus. Anitta tem mais é que passar o rodo mesmo", brincou um admirador da funkeira. "Tu gosta né, mulher. Seria um casalzão. Já shippo", comentou outro. "Anitta sempre nos representando", disparou um terceiro.

Mas para a tristeza de Anitta, há boatos de que Murilo vive um relacionamento com a jornalista Cecília Malan. Segundo o colunista do Uol Lucas Pasin, o ator teria se divido entre as gravações da novela Pantanal, no Mato Grosso, e Londres, na Inglaterra, onde Cecília mora e atua como correspondente internacional.



Cecília Malan está solteira desde que se separou do francês Pierre Antoine, em 2020. O casal esteve junto por sete anos e são pais de Olimpia, de 2 anos. Já Murilo Benício não assume um novo relacionamento desde seu término com Manuela Dias, autora de novelas. O ator é pai de Antônio, fruto de seu relacionamento com Alessandra Negrini, e Pietro, da união com Giovanna Antonelli.