Grávida, Virginia Fonseca posa com a filha, Maria Alicereprodução do instagram

Publicado 26/04/2022 14:42

Rio - Virginia Fonseca encantou os fãs ao publicar um clique fofo com a filha Maria Alice, de 10 meses, no Instagram, nesta terça-feira. De biquíni, a digital influencer, que está grávida, ainda exibiu a barriguinha discreta de gestação.

"Passando aqui com os dois amores da minha vida para desejar para vocês uma ótima terça", escreveu Virgínia. Não demorou muito para os amigos e fãs de Virgínia reagiram à imagem. "Lindas", disse Giselly Bicalho. "Eu amo vocês", destacou Camila Loures. "Perfeitas", comentou um internauta.

A esposa do cantor sertanejo Zé Felipe anunciou a segunda gestação em uma publicação feita no dia 6 de março. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném p alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", celebrou.

Recentemente, Virgínia contou para seus seguidores que teve um sonho com o sexo de seu segundo filho. "Sonhei que estava grávida de outra menina. É isso, vamos aguardar para ver".